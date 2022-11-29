Москва, 29 ноября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. У России, Казахстана и Узбекистана нет препятствий для создания тройственного газового союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Газовые союзы — отличная практика, которая многократно себя показала и успехами которой может гордиться не только Россия, — сказал Тимофеев. — Транспортировка газа по трубе — это и самый безопасный способ, и самый дешёвый. Вместе эти страны занимают огромную территорию, где совместное развитие инфраструктуры взаимовыгодно ещё и для контроля внутренних потребностей и газификации и совместного транзита и экспорта излишек как в сторону Азии, так и в сторону Европы. Препятствий для совместного союза нет. Между странами имеются сухопутная и морская границы, и есть возможность продолжения газового трубопровода с новыми объёмами».

Данный союз, как полагает Тимофеев, даст Казахстану и Узбекистану возможность перенять опыт газификации в России и совместный транзит.

«Принципиальная необходимость создания союза состоит в контроле общего объёма экспорта газа», — уточнил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что главная причина создания Россией, Казахстаном и Узбекистаном тройственного газового союза — это вытеснение РФ с традиционного для нее европейского газового рынка.