Экономист Понкратов назвал главную причину создания газового союза РФ, Казахстана и Узбекистана

Москва, , 18:07 — REGNUM Главная причина создания Россией, Казахстаном и Узбекистаном тройственного газового союза — это вытеснение РФ с традиционного для нее европейского газового рынка, где на долю российского газа приходилось до 60% импорта и почти 40% потребления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Страны — члены ЕС выбрали путь деиндустриализации промышленности, снижения качества жизни граждан и раскручивания инфляционной спирали, встав на путь борьбы с Россией в угоду амбициям США, — констатировал он. — Поэтому Россия вынуждена форсированно переводить сырьевые и энергетические потоки на Восток. Существующая транспортная инфраструктура в этом направлении загружена полностью — как магистральные трубопроводные системы, так и восточный полигон РЖД. Поэтому России необходимо оперативно расширять каналы сбыта углеводородов в страны Юго-Восточной Азии».

В связи с этим он призвал не забывать, что Россия имеет колоссальный опыт строительства и эксплуатации протяженных магистральных газопроводов.

«Уже давно полностью локализовано производство всех компонентов и оборудования для строительства трубопроводных систем — от труб большого диаметра до оборудования газоперекачивающих станций. Единственная уязвимая составляющая — самые мощные газоперекачивающие агрегаты, которые будут созданы в течение полутора лет на турбинах ПД35, но в данных проектах будут задействованы ГПА средней производительности, которые Россия успешно производит уже много десятилетий, — сказал Понкратов. — Этим данный вид транспорта выгодно отличается от СПГ, где Россия критически зависима от поставок оборудования для строительства заводов по сжижению газа и метановозов. Хотя рынок СПГ должен быть весьма интересен России — он глобальный, не зависит от политических режимов в странах-транзитерах и куда менее уязвим для санкционных войн».

Еще одна ощутимая выгода для России в анонсировании данного начинания, как пояснил Понкратов, — мощный сигнал странам ЕС, которые теснят Россию с собственного рынка, но отчаянно нуждаются в больших объемах дешевого сырья, полностью уступая развивающимся странам в других составляющих себестоимости конечного продукта.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов объяснил, зачем Казахстану и Узбекистану газовый союз с Россией.