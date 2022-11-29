Эксперт Понкратов объяснил, зачем Казахстану заключать газовый союз с Россией

Москва, , 16:37 — REGNUM Если Казахстан и Узбекистан заключат с Россией тройственный газовый союз, то это даст им возможность развивать национальные нефтегазовые компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Вадим Понкратов, комментируя соответствующие планы властей трех стран.

Газопровод Astrobl.ru

«За последние полтора десятилетия Китай добился доминирующего участия в добывающих проектах в Казахстане и полностью выкупил сервисную отрасль. Так что участие в «тройственном газовом союзе» для Казахстана — способ развивать национальные нефтегазовые компании, — сказал Понкратов. — Сегодня Узбекистан и Казахстан находятся лишь во втором и третьем десятках стран по объемам добычи газа — добыв в 2021 году 46,4 и 29,4 млрд куб. м газа соответственно. Создание мощной газотранспортной инфраструктуры простимулирует разработку собственных месторождений, повысит их экономическую привлекательность. Кроме того, стоит ожидать мощного синергетического эффекта в строительной и смежных отраслях экономик данных стран, плюс создание новых рабочих мест как на этапе строительства, так и эксплуатации газопроводов».

По его словам, немаловажным моментом является газификация периферийных регионов данных стран, через которые пройдут маршруты газопроводов.

«Также перспективным выглядит создание крупнотоннажных газохимических производств вблизи границ данных стран с Китаем и Афганистаном», — уточнил Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что благодаря тройственному газовому союзу с Казахстаном и Узбекистаном Россия получит относительно прямой доступ к крупнейшим газовым рынкам из числа «дружественных стран».