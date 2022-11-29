Берлин, 29 ноября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Поставки сжиженного природного газа из Катара не смогут покрыть все потребности Германии в топливе. Об этом 29 ноября заявил глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага ФРГ, представитель Левой партии Клаус Эрнст.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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На своей странице в Twitter он признался, что на сегодня настоящих альтернатив российскому газу у Берлина нет.

«Правительство празднует заключение сделки с Катаром о поставках СПГ и хвастается [резервированием] значительных объёмов топлива. В действительности же эти 2 млн т газа соответствуют 3% спроса на данный энергоресурс в Германии», ― подчеркнул политик.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября Катар подписал долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Германию. Компания Qatar Energy подписала контракт сроком на 15 лет с американской фирмой ConocoPhillips на поставки сжиженного природного газа в Германию, начиная с 2026 года. Согласно контракту, Германия получит около двух млн тонн газа.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек назвал эту новость хорошей. Он также отметил, что не стоит ждать возобновления поставок газа из России и призвал искать альтернативные варианты.