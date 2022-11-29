Экономист Понкратов рассказал, какие выгоды сулит РФ тройственный газовый союз с Астаной и Ташкентом

Москва, , 16:34 — REGNUM Благодаря тройственному газовому союзу с Казахстаном и Узбекистаном Россия получит относительно прямой доступ к крупнейшим газовым рынкам из числа «дружественных стран». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал информацию о том, что руководители России и Казахстана обсудили вопросы создания такого союза.

Газопровод Harald Hoyer

«России данный «тройственный газовый союз» интересен сугубо с точки зрения создания новых коридоров для транспортировки добываемого газа. Речь идёт о магистральных газопроводах через Казахстан в центральный Китай и через Узбекистан в Пакистан и Индию, — — сказал Понкратов. — Таким образом, Россия получит относительно прямой доступ к крупнейшим газовым рынкам из числа «дружественных стран». Отмечу, что нитки паниндийского маршрута пройдут также по территории Афганистана, что в перспективе связанно с немалыми рисками в случае новых попыток США дестабилизировать обстановку в данной стране. Отмечу, что это основная причина задержки уже почти на 10 лет строительства газопровода ТАПИ из Таджикистана в Индию».

В данном союзе, как подчеркнул Понкратов, главными бенефициарами со стороны стран — потребителей газа являются Китай, Пакистан, Индия и другие государства Юго-Восточной Азии.

«Перспективы расширения прямых поставок наиболее экологичного вида ископаемого топлива, помноженные на самый экологически чистый вид транспортировки, — весомый плюс как для экономики данных стран, так и для их соответствия навязываемым развитыми странами ESG-стандартам. Основные препятствия — противодействие США и их сателлитов вплоть до попыток смены правящих партий в данных странах», — предупредил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана.

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