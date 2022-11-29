Профессор Ильинский: США и Европа всё сильнее расходятся по вопросу военной помощи Украине

Москва, , 16:32 — REGNUM На фоне кризиса интенсивных военных поставок на Украину растут противоречия между США и странами Европы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал прогнозы китайского издания Global Times, согласно которым военная помощь Украине со стороны стран НАТО сократится до символического уровня из-за экономических неурядиц на Западе.

НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Стоимость американского СПГ в четыре раза выше стоимости трубопроводного газа, который поставлялся по взорванным ниткам «Северного потока». Капитал бежит из Европы в США, а курс евро падает, — сказал Ильинский. — Европейские компании, и в первую очередь производители стали и продуктов химии, переносят операции в США, стремясь получить некоторое облегчение от скачка региональных цен на энергоносители в результате энергетических санкций Европейского союза. Правительство США подписало закон о выделении миллиардов долларов для поддержки проектов и продуктов в области возобновляемых источников энергии, а также для развития полупроводниковой промышленности».

По словам Ильинского, общественное мнение в Европе начинает склоняться в пользу прекращения войны на Украине.

«Однако Соединённые Штаты упорно настаивают на продолжении и развитии конфликта в Восточной Европе для достижения всеобъемлющей гегемонии на европейском континенте и развития национальной экономики за счет разрушающейся Европы», — подытожил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский заявил о том, что сценарий резкого сокращения военной помощи Украине со стороны НАТО вполне возможен.

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