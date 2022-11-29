В Минске простились с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем

Минск, , 15:37 — REGNUM В Минске завершилась церемония прощания с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Проститься с главой МИД пришли президент Белоруссии Александр Лукашенко, представители органов власти республики, зарубежные дипломаты.

Память Function.mil.ru

От России в церемонии прощания приняли участие посол России в Белоруссии Борис Грызлов и заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Они возложили венки к гробу покойного.

После прощания, которое проходило в Центральном доме офицеров, похоронный кортеж направился на Восточное кладбище Минска, где с почестями будет похоронен Владимир Макей.

Напомним, глава МИД Белоруссии Владимир Макей скончался 26 ноября на 65-м году жизни. О причинах его смерти ничего не сообщалось.