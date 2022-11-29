Ереван, 29 ноября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. По указанию начальника генштаба Вооружённых сил (ВС) Армении, первого заместителя министра обороны Эдварда Асряна в воинских частях республики началась комплексная проверка. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба минобороны страны.

Флаг Армении

«Целью комплексных проверок является оценка состояния боеготовности, подготовки, системы управления и обеспечения войск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом будут подведены итоги учебного года в воинских соединениях и объединениях.

Напомним, министерства обороны Армении и Азербайджана систематически обвиняют друг друга в обстрелах приграничных позиций. Каждая из сторон обвиняет другую в «провокациях».