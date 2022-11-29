Луганск, 29 ноября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Троицком районе Луганской Народной Республики спецназ Росгвардии вместе с военнослужащими НМ ЛНР и сотрудниками военной контрразведки провёл ряд адресных мероприятий. Об этом сообщает 29 ноября пресс-служба Росгвардии.

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В ходе данных мероприятий было осмотрено более 90 домов и проверены документы у 170 граждан, 16 из которых были задержаны за пособничество ВСУ. У них были изъяты различные виды оружия, гранаты, средства наблюдения и фотофиксации, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Росгвардии заявили о том, что за последнюю неделю на территории Херсонской и Запорожской областей были задержаны 14 подозреваемых в пособничестве ВСУ. Также было изъято множество единиц различного оружия, включая ПЗРК «Игла».