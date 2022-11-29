Москва, 29 ноября 2022, 15:41 — REGNUM Со стороны США не заметно желания двигаться далее по приоритетам России в сфере Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, сообщил 29 ноября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
По словам российского дипломата, Вашингтон сфокусирован лишь на возобновлении приостановленных Россией инспекций по СНВ-3, тогда как в приоритетах Москвы находятся другие вопросы.
Представитель российского МИД добавил, что Москва скоро предложит Вашингтону новые даты для встречи комиссии по СНВ-3. Вряд ли переговоры состоятся до конца года.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 ноября, стало известно, что заседание российско-американской комиссии по СНВ-3 переносится, при том, что оно должно было состояться в ближайшие дни.
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