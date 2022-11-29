Москва, , 15:41 — REGNUM Со стороны США не заметно желания двигаться далее по приоритетам России в сфере Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, сообщил 29 ноября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mgimo.ru

По словам российского дипломата, Вашингтон сфокусирован лишь на возобновлении приостановленных Россией инспекций по СНВ-3, тогда как в приоритетах Москвы находятся другие вопросы.

Представитель российского МИД добавил, что Москва скоро предложит Вашингтону новые даты для встречи комиссии по СНВ-3. Вряд ли переговоры состоятся до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 ноября, стало известно, что заседание российско-американской комиссии по СНВ-3 переносится, при том, что оно должно было состояться в ближайшие дни.

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