В Ватикане проверят перевод слов папы Римского о жестокости российских военных

Ватикан, , 15:24 — REGNUM В Ватикане проверят перевод интервью папы Римского американскому изданию Americamagazine. Об этом сообщил источник ТАСС в Ватикане. Напомним, высказывание, якобы сделанное пантификом, касалось проявления жестокости российскими военнослужащими в ходе спецоперации, и вызвало возмущение у посла РФ в Ватикане Александра Авдеева. Он направил представление руководству дипломатической службы папы Римского.

Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

Представители Ватикана отметили, что не уверены в том, что слова Франциска перевели правильно, заверив, что в любом случае никто «не хотел обидеть народы России». Было отмечено в том числе, что в Ватикане ценят отношения с Россией и надеются на продолжение курса на их развитие.

Ранее в МИД РФ назвали слова папы Римского о том, что чеченцы и буряты — самые жестокие представители РФ, от которых якобы страдают боевики ВСУ, крайне извращающими истину.

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