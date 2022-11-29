Ватикан, 29 ноября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Ватикане проверят перевод интервью папы Римского американскому изданию Americamagazine. Об этом сообщил источник ТАСС в Ватикане. Напомним, высказывание, якобы сделанное понтификом, касалось проявления жестокости российскими военнослужащими в ходе спецоперации и вызвало возмущение у посла РФ в Ватикане Александра Авдеева. Он направил представление руководству дипломатической службы папы Римского.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Представители Ватикана отметили, что не уверены в том, что слова Франциска перевели правильно, заверив, что в любом случае никто «не хотел обидеть народы России». Было отмечено в том числе, что в Ватикане ценят отношения с Россией и надеются на продолжение курса на их развитие.

Ранее в МИД РФ назвали слова папы Римского о том, что чеченцы и буряты — самые жестокие представители РФ, от которых якобы страдают боевики ВСУ, крайне извращающими истину.