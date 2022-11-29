Отношения Турции, Азербайджана и Армении нужно налаживать без посредников — Анкара

Анкара, , 15:38 — REGNUM Нормализация армяно-турецких отношений сохраняет положительную динамику. Об этом 29 ноября заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу AHaber.

Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган Primeminister.am

Он также отметил важность прошедшей в Праге встречи турецкого президента Тайипа Эрдогана и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Карабахский вопрос решен. Контакты теперь устанавливаются напрямую, а не через третьих лиц. Это очень важно», — сказал Калын.

Напомним, встреча Эрдогана, Алиева и Пашиняна в Праге прошла 6 октября. После неё турецкий лидер заявил, что переговоры прошли «в позитивной атмосфере». Он также добавил, что нормализация армяно-турецких отношений произойдёт сразу после того, как Армения и Азербайджан заключат мирное соглашение.

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