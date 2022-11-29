Генсек НАТО: ЕС должен быть готов в новому наплыву беженцев с Украины

Бухарест, , 15:22 — REGNUM Страны Евросоюза должны быть готовы к новой волне беженцев с территории Украины. Об этом 29 ноября перед началом встречи министров иностранных дел альянса в Бухаресте заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Встреча беженцев с Украины в Адыгее Телеграм-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Читайте также: Германия оказалась в «стрессовой ситуации» из-за наплыва беженцев

«Мы видели, как миллионы людей уже покинули Украину, многие из них пересекли границу Румынии. Конечно, мы должны быть готовы к ещё большему числу беженцев, пересекающих границы Европы», — подчеркнул глава альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Европейской комиссии (ЕК), отвечающая за демократию и демографию, Дубравка Шуица заявила, что беженцы с Украины останутся в странах Европы ещё на долгие годы после окончания конфликта.

Напомним, с начала российской спецоперации на территории Украины и по ноябрь в страны Европы прибыло свыше 7,8 млн беженцев с Украины. Больше всего беженцев приняла Россия — свыше 2,8 млн человек.

Ранее по теме: Страны Европы предупредили, что беженцы с Украины останутся у них надолго

Читайте ранее в этом сюжете: Mirror: разъярённая беженка с Украины пожаловалась на хостел в Бирмингеме