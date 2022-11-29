Симферополь, 29 ноября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Из-за сильного ветра, порывы которого на протяжении ближайших трёх дней будут достигать 22 м/с, на территории Республики Крым объявлено штормовое предупреждение. Об этом 29 ноября сообщает Крымское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Крымский УГМС).

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Штормовое предупреждение по Крыму на 29–30 ноября, 1 декабря», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в течение ближайших трёх дней в регионе ожидается усиление ветра северо-восточного направления до скорости 17-22 м/с

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей