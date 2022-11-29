Бывший главком ОВС НАТО в Европе заявил о возможности поставок Украине истребителей МиГ-29 и F-16

Вашингтон, , 15:19 — REGNUM НАТО может поставить Украине боевую авиацию. Об этом пишет в своей статье для агентства Bloomberg, опубликованной 29 ноября, бывший главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе американский адмирал Джеймс Ставридис.

Джеймс Ставридис U. S. Department of Defense

Он отмечает, что в ходе вооружённого противостояния на Украине Россия имеет преимущество в воздухе, так как её вооружённые силы получили значительный опыт в Сирии. Ставридис также обращает внимание на то, что командующий российской спецоперацией генерал (Сергей Суровикин — ИА REGNUM) раньше командовал именно ВВС.

Американский военный утверждает, что запасы высокоточных ракет у ВС РФ заканчиваются (признаком чего, по его мнению, является обращение за соответствующей помощью к Ирану), однако у них при этом остаётся множество неуправляемых авиабомб. Так как Владимира Путина, по мнению Ставридиса, не волнуют смерти гражданского населения, он будет пытаться «убить с неба как можно больше».

Владимир Зеленский, пишет Ставридис, регулярно просит у НАТО «закрыть небо». Как считает американский адмирал, более вероятен вариант, при котором Зеленский получит систему ПВО «Железный купол» разработки США и Израиля, батареи ЗРК Patriot, а также истребители.

Ставридис сообщает, что лидеры стран НАТО пересматривают решение первых дней российской спецоперации не предоставлять Украине как советские МиГ-29, так и простые в обращении американские F-16. «Без этих мер воздух продолжит принадлежать Путину», — резюмирует Джеймс Ставридис.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский регулярно просит у западных стран и Израиля предоставить Украине средства ПВО. На данный момент Киеву уже поставлены американские ЗРК NASAMS и германские Iris.