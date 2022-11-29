Тегеран, 29 ноября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Корпус стражей исламской революции (КСИР) арестовал во время беспорядков в Иране ряд лиц, работающих на разведывательные и шпионские службы Соединенных Штатов, сообщает агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Мы арестовали ряд вражеских лидеров. Эти люди были связаны не только с телеканалом Iran International, который является филиалом вражеских шпионских служб, но и были связаны с разведывательными и шпионскими службами Соединенных Штатов», — заявил заместитель командующего КСИР контр-адмирал Али Фадави.

В Иране несколько месяцев идут массовые протесты, связанные с гибелью молодой активистки Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что в результате массовых беспорядков в Иране погибли 300 человек.

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