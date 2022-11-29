Силуанов заявил о бесперебойном исполнении обязательств по бюджету
Силуанов заявил о бесперебойном исполнении обязательств по бюджету вопреки санкциям
Москва,
29 ноября 2022, 15:21 — REGNUM Несмотря на введённые странами Запада санкции, исполнение обязательств по бюджету проходит в бесперебойном режиме. Об этом в ходе заседания правительства заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Антон Силуанов
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Все обязательства выполняются в полном объеме бесперебойно», — сказал Силуанов.
По его словам, экономическое эмбарго со стороны западных стран не оказало влияния на процедуру исполнения российского федерального бюджета.
История вопроса
В феврале-марте 2022 года после начала специальной военной операции России на территории бывш. УССР несколько десятков западных стран резко усилили антироссийские санкции. Власти РФ отмечают, что такие санкции были бы введены в любом случае, а одним из ответов на новую ситуацию в мировой экономике должно стать ускорение переориентации внешнеэкономической деятельности России на незападные рынки.