Силуанов заявил о бесперебойном исполнении обязательств по бюджету вопреки санкциям

Москва, , 15:21 — REGNUM Несмотря на введённые странами Запада санкции, исполнение обязательств по бюджету проходит в бесперебойном режиме. Об этом в ходе заседания правительства заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Антон Силуанов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Все обязательства выполняются в полном объеме бесперебойно», — сказал Силуанов.

По его словам, экономическое эмбарго со стороны западных стран не оказало влияния на процедуру исполнения российского федерального бюджета.