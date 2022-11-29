Москва, 29 ноября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Несмотря на введённые странами Запада санкции, исполнение обязательств по бюджету проходит в бесперебойном режиме. Об этом в ходе заседания правительства заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

«Все обязательства выполняются в полном объеме бесперебойно», — сказал Силуанов.

По его словам, экономическое эмбарго со стороны западных стран не оказало влияния на процедуру исполнения российского федерального бюджета.