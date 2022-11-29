Берлин, , 15:25 — REGNUM Европейский союз должен отреагировать на факт принятия Вашингтоном закона о снижении инфляции, принять свои защитные меры, заявил 29 ноября германский министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на конференции в минэкономики Германии.

Роберт Хабек Michael Brandtner

Комментируя отрицательные последствия этого американского закона для европейцев, германский чиновник заявил, что США хотят «строить экономику будущего с помощью крупной инвестиционной программы» — и это на фоне высокого уровня инфляции.

В итоге оказывается, что продукция для США должна производиться на её территории, поскольку ведущими рынками будущего объявляются «зелёные» рынки. ЕС сильно потеряет на этом, поскольку предприятия перетекут в США, считает Хабек.

Значит, нужно ответить, разработав свой план. Германский чиновник подчеркнул, что недопустимо разрушение промышленной базы ФРГ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны ЕС видят опасные последствия для своей экономики в целом и промышленности — в частности в связи с новым законом США о снижении инфляции. Европейские предприятия как следствия этого закона окажутся неконкурентоспособными по сравнению с американскими на рынке США.

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