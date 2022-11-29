Американский актёр Кларенс Гильярд умер в возрасте 66 лет

Лас-Вегас, США, , 15:11 — REGNUM Американский актёр Кларенс Гильярд, который наиболее известен по роли напарника главного героя в сериале «Крутой Уокер», ушёл из жизни в возрасте 66 лет. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба университета штата Невада в Лас-Вегасе (UNLV), где покойный ранее преподавал сценическое искусство.

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«С глубокой скорбью декан Нэнси Ашер и Колледж изящных искусств UNLV сообщают о смерти <…> Кларенса Гильярда», — говорится в сообщении.

При этом причины смерти актёра не уточняются.

Отметим, помимо сериала «Крутой Уокер» Кларенс Гильярд известен исполнением ролей в фильмах «Лучший стрелок» (1986) и «Крепкий орешек» (1988), а также в драматическом телесериале «Мэтлок» (1986-1995).