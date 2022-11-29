В Армении сообщили, что брат Пашиняна попал в аварию в Ереване
В Армении сообщили о госпитализации брата Пашиняна после ДТП
Ереван,
29 ноября 2022, 15:17 — REGNUM Армен Пашинян, являющийся братом премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попал автомобильную аварию. Об этом 29 ноября сообщает армянский новостной портал Armlur, ссылаясь на свои источники.
По данным журналистов, ДТП произошло в районе столицы Малатия-Себастия. Брата главы правительства якобы с переломами доставили в больницу.
В издании отметили, что водитель Пашиняна не покинул место аварии. Официальных данных об инциденте пока нет.
Стоит отметить, что Армен Пашинян не занимает государственных должностей.
История вопроса
ДТП — это событие с участием транспортного средства, повлекшее смерть человека или ущерб его здоровью, а также причинения материального ущерба имуществу. Участники ДТП могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
В первом случае к водителям-участникам ДТП применяются следующие административные меры: штраф, лишение водительских прав, административный арест, исправительные работы. В случае причинения пострадавшим тяжкого вреда здоровью или смерти, в зависимости от обстоятельств ДТП, виновному может грозить лишение свободы.