В Армении сообщили, что брат Пашиняна попал в аварию в Ереване
В Армении сообщили о госпитализации брата Пашиняна после ДТП
Ереван, 29 ноября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Армен Пашинян, являющийся братом премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попал автомобильную аварию. Об этом 29 ноября сообщает армянский новостной портал Armlur, ссылаясь на свои источники.
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Авария
По данным журналистов, ДТП произошло в районе столицы Малатия-Себастия. Брата главы правительства якобы с переломами доставили в больницу.
В издании отметили, что водитель Пашиняна не покинул место аварии. Официальных данных об инциденте пока нет.
Стоит отметить, что Армен Пашинян не занимает государственных должностей.