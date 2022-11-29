Ереван, 29 ноября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Армен Пашинян, являющийся братом премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попал автомобильную аварию. Об этом 29 ноября сообщает армянский новостной портал Armlur, ссылаясь на свои источники.

Tysto Авария

По данным журналистов, ДТП произошло в районе столицы Малатия-Себастия. Брата главы правительства якобы с переломами доставили в больницу.

В издании отметили, что водитель Пашиняна не покинул место аварии. Официальных данных об инциденте пока нет.

Стоит отметить, что Армен Пашинян не занимает государственных должностей.