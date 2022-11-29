Глава Ирана считает вывод иностранных военных гарантией безопасности в регионе

Тегеран, , 14:59 — REGNUM Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал вывод иностранных войск гарантией безопасности в регионе во время пресс-конференции с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, передает Rudaw.

Сейед Ибрахим Раиси Raisi.ir

По словам главы Ирана, стабильность в регионе должна быть обеспечена государствами самого региона, а от присутствия иностранных сил нет никакой пользы, оно лишь усугубляет проблемы.

Эбрахим Раиси подчеркнул важную роль Ирака в обеспечении региональной безопасности. По его словам, страны должны продолжать координировать свои действия для борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Помимо ситуации в регионе, президент Ирана и премьер-министр Ирака обсудили сотрудничество в банковской сфере, экспорт газа и электроэнергии. Стороны договорились активизировать работу совместного экономического комитета, а также выразили готовность обсуждать проекты транспортировки нефти и газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военнослужащие Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) задержали на юге страны мужчину, подозреваемого в шпионаже.

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