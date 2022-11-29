Донецк, 29 ноября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли ряд населённых пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), включая столицу региона — Донецк. Об этом 29 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Киевский района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 10:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 11:05 киевские нацисты выпустили три снаряда калибра 152 мм по Яковлевке, в 11:30 — пять снарядов калибра 152 мм по Ясиноватой, в 11:35 — три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, в 11:45 – три снаряда калибра 152 мм по Киевскому району Донецка, в 11:50 – три снаряда калибра 152 мм по Каштановому, в 12:15 – три снаряда калибра 152 мм по Каштановому и в 12:20 – шесть снарядов калибром 152 мм по Гольмовскому.

Кроме этого, уточняется, что 12:45 бандеровские формирования выпустили три снаряда калибра 152 мм по Ясиноватой, в 13:10 — пять снарядов калибра 152 мм по Горловке, в 13:25 — три снаряда калибра 155 мм по кировскому району Донецка, в 13:40 – пять снарядов калибра 155 мм по Горловке, в 13:50 – три снаряда калибра 122 мм по Озеряновке и в 14:00 – три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российские военные в ходе спецоперации нанесли за сутки поражение десяти пунктам управления ВСУ.