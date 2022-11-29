Воздушная тревога отменена на всей территории Украины

Киев, , 14:52 — REGNUM На Украине дан отбой воздушной тревоги. Об этом 29 ноября сообщает официальный ресурс для оповещения.

Обзор инфраструктуры Украины Иван Шилов © REGNUM

Объявленная на всей территории страны воздушная тревога продлилась немногим более 20 минут.

Уточняется, что первые сирены прозвучали в восточных областях в 12:36 (13:36 мск), пишет ТАСС. Сообщения об отмене начали поступать из западных регионов уже в 12:52 (13:52 мск).

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября на Украине повсеместно была объявлена воздушная тревога. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак призвал сограждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Днём ранее сирены воздушной тревоги звучали в трёх областях Украины― Днепропетровской, Полтавской и Харьковской.

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