По всей территории Украины дан отбой воздушной тревоги
Воздушная тревога отменена на всей территории Украины
Киев,
29 ноября 2022, 14:52 — REGNUM На Украине дан отбой воздушной тревоги. Об этом 29 ноября сообщает официальный ресурс для оповещения.
Обзор инфраструктуры Украины
Иван Шилов © REGNUM
Объявленная на всей территории страны воздушная тревога продлилась немногим более 20 минут.
Уточняется, что первые сирены прозвучали в восточных областях в 12:36 (13:36 мск), пишет ТАСС. Сообщения об отмене начали поступать из западных регионов уже в 12:52 (13:52 мск).
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Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября на Украине повсеместно была объявлена воздушная тревога. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак призвал сограждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Днём ранее сирены воздушной тревоги звучали в трёх областях Украины― Днепропетровской, Полтавской и Харьковской.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.