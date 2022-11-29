Берлин, 29 ноября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек считает хорошей новость о заключении соглашения на поставку сжиженного природного газа из Катара в Германию. Об этом чиновник заявил 29 ноября на промышленной конференции в Берлине.

Bündnis 90 Роберт Хабек

«15 лет — это здорово», — сказал вице-канцлер Германии, прокомментировав срок соглашения.

По его мнению, возможны и более длительные контракты. В то же время глава минэкономики ФРГ напомнил о планах добиться «климатической нейтральности» в стране к 2045 году. Это означает, что потребление газа придётся сокращать.

Хабек также отметил, что не стоит ждать возобновления поставок газа из России и призвал искать альтернативные варианты.

Стоит отметить, что переговоры Катара и Германии о газе шли непросто. Берлин долгое время не хотел подписывать контракт менее, чем на 20 лет. Доха также настаивала на том, чтобы условия соглашения не позволяли ФРГ поставлять катарский газ третьим лицам.