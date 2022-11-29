Бишкек, , 14:46 — REGNUM Родившихся в Национальном перинатальном центре Киргизии мальчиков-тройняшек родители назвали в честь президента страны, председателя госкомитета нацбезопасности и дружбы.

Младенец (сс) skimpton007

Новорожденным присвоили соответствующие имена — Садырбек, Камчыбек и Ынтымак (Дружба).

Многодетная семья из Иссык-Кульской области объясняет своё решение положительным отношением к главе государства Садыру Жапарову, главе киргизстанских спецслужб Камчыбеку Ташиеву и проводимой ими политике.

Отметим, что предыдущие президенты Киргизии неоднократно дарили квартиры семьям, назвавшим своих новорожденных детей в их честь.

ИА REGNUM напоминает, что в середине октября 2022 года численность населения Киргизии достигла отметки в 7 млн человек. Президент Садыр Жапаров дал семимиллионному киргизстанцу имя Жакшылык (Доброта).

Государство перевело на депозитный счет семимиллионного гражданина Киргизии 1 млн сомов (720 тысяч рублей), которые он сможет получить и потратить на свои нужды только после достижения совершеннолетия.