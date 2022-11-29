Москва, , 14:39 — REGNUM Официальный представитель Министерство обороны России Игорь Конашенков на брифинге 29 ноября рассказал об успехах Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

По словам Конашенкова, за последние сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбито девять беспилотных летательный аппаратов ВСУ в следующих районах населенных пунктов: Червоная Диброва, Краснореченское, Голиково, Площанка, Житловка, Рыбинское и Максимовка.

Он отметил, что всего с начала проведения специальной военной операции России на Украине уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2581 беспилотный летательный аппарат, 391 зенитный ракетный комплекс, 6876 танков и бронемашин, 904 машины РСЗО (реактивная система залпового огня), 3628 единиц артиллерии и минометов, а также 7406 машин специальной военной техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВС России отразили попытку наступления ВСУ на купянском направлении, уничтожив свыше 30 боевиков.

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