Москва, , 14:41 — REGNUM Российские военные входе спецоперации нанесли за сутки поражение десяти пунктам управления ВСУ, сообщил 29 ноября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, а также артиллерией и ракетными войсками. Говоря о дислокации этих пунктов, представитель Минобороны перечислил населённые пункты.

Так, в Харьковской области это Берестовое и Петропавловка, в ДНР — Доброволье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новосёлка, в Херсонской области — Никольское.

Кроме того, нанесено поражение 62-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 148-ми районах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВС РФ разбомбили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Запорожской области близ Белогорья.

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