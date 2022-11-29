Москва, 29 ноября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации нанесли за сутки поражение десяти пунктам управления ВСУ, сообщил 29 ноября журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Удары были нанесены оперативно-тактической и армейской авиацией, а также артиллерией и ракетными войсками. Говоря о дислокации этих пунктов, представитель Минобороны перечислил населённые пункты.

Так, в Харьковской области это Берестовое и Петропавловка, в ДНР — Доброволье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новосёлка, в Херсонской области — Никольское.

Кроме того, нанесено поражение 62 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 148 районах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВС РФ разбомбили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Запорожской области близ Белогорья.