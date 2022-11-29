В Белоруссии оставлен в силе приговор по делу о попытке захвата власти

Минск, , 14:38 — REGNUM Адвокатам обвиненных в попытке устроить государственный приговор в Белоруссии не удалось добиться изменения ранее вынесенного приговора Юрию Зенковичу, Александру Федуту и Григорию Костусеву. При рассмотрении апелляционных жалоб Верховный суд оставил в силе предыдущее решение Минского областного суда, пишет Sputnik Беларусь.

Суд

Напомним, сторона защиты подала апелляцию на вынесенные приговоры, пытаясь снизить сроки наказания по приговору суда, обвинившему Зенковича, Федута и Костусева в заговоре с целью совершения государственного переворота и свержения власти.

Ранее суд вынес им наказание в виде лишения свободы на длительные сроки: Зенковичу на 11 лет, а остальным двоим — по десять. Еще двоим фигурантам дела Ольге Голубович и Денису Кравчуку присудили по 2,5 года лишения свободы.

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