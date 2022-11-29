ВС России уничтожили ЗРК «Оса-АКМ» ВСУ в районе Макеевки
Минобороны: ВС России уничтожили украинский ЗРК «Оса-АКМ» в районе Макеевки в ЛНР
Москва,
29 ноября 2022, 14:38 — REGNUM Военные Вооружённых сил (ВС) России уничтожили зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» киевских нацистов в районе города Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 29 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населённого пункта Макеевка Луганской Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», — сказал он.
Помимо этого, официальный представитель Минобороны уточнил, что около населённого пункта Никоавека в ДНР была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 боевиков ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные путём огневого поражения отразили попытку наступления киевских нацистов на купянском направлении, уничтожив свыше 30 боевиков ВСУ
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.