Москва, 29 ноября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил (ВС) России уничтожили зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» киевских нацистов в районе города Макеевка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 29 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе населённого пункта Макеевка Луганской Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», — сказал он.

Помимо этого, официальный представитель Минобороны уточнил, что около населённого пункта Никоавека в ДНР была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные путём огневого поражения отразили попытку наступления киевских нацистов на купянском направлении, уничтожив свыше 30 боевиков ВСУ