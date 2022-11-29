Москва, 29 ноября 2022, 14:37 — REGNUM Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил, что решение Александрийской церкви (патриархат Александрии и всей Африки) по патриарху Кириллу и митрополиту Клинскому Леониду «не будет иметь никаких последствий», сообщает РИА Новости.

Патриарх Кирилл (второй справа) на заседании Священного Синода РПЦ
Патриарх Кирилл (второй справа) на заседании Священного Синода РПЦ
Kremlin.ru

Ранее Синод Александрийской церкви постановил прекратить поминовение патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с созданием экзархата Русской православной церкви на территории Александрийского патриархата, а также лишить сана патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида.

«Ожидаемое решение не будет иметь никаких последствий в силу прекращения общения Русской православной церкви с патриархом Александрийским», — заявил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

Поясним, что решение приостановить поминовение патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет означать разрыв отношений Александрийской православной церкви с Русской православной церковью.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарший экзарх Африки Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Клинский Леонид прокомментировали слова папы Римского о «жестокости» бурят и чеченцев.

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