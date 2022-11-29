Москва, 29 ноября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил, что решение Александрийской церкви (патриархат Александрии и всей Африки) по патриарху Кириллу и митрополиту Клинскому Леониду «не будет иметь никаких последствий», сообщает РИА Новости.

Kremlin.ru Патриарх Кирилл (второй справа) на заседании Священного Синода РПЦ

Ранее Синод Александрийской церкви постановил прекратить поминовение патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с созданием экзархата Русской православной церкви на территории Александрийского патриархата, а также лишить сана патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида.

«Ожидаемое решение не будет иметь никаких последствий в силу прекращения общения Русской православной церкви с патриархом Александрийским», — заявил советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

Поясним, что решение приостановить поминовение патриарха Московского и всея Руси Кирилла будет означать разрыв отношений Александрийской православной церкви с Русской православной церковью.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарший экзарх Африки Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Клинский Леонид прокомментировали слова папы Римского о «жестокости» бурят и чеченцев.