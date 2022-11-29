Глава Конституционного суда выступил против отмены моратория на смертную казнь

Москва, , 14:37 — REGNUM Выход России из Совета Европы (СЕ) и напряженное историческое время — не повод возвращать смертную казнь, граждане России получили право не быть приговоренными к смертной казни. Об этом завил глава Конституционного суда Валерий Зорькин на Всероссийском съезде судей.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин Дарья Драй © ИА REGNUM

«Повышенная напряженность конкретного исторического времени — не повод для создания неоправданного перевеса в сторону суровости», — сказал Зорькин.

По его убеждению, «при таких обстоятельствах очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России».

Зорькин уточнил, что в этой части выступает «по поручению судей, излагая консолидированную позицию Конституционного суда по этому вопросу».

«В России за долгие годы моратория сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого граждане Российской Федерации получили право не быть приговоренным к смертной казни», — напомнил глава КС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме неоднократно предлагали отменить мораторий на смертную казнь для террористов, педофилов и украинских нацистов.

В то же время Определение КС РФ от 19.11.2009 прямо ссылается на международные обязательства РФ по вопросу о моратории на смертную казнь, вытекающие из Протокола N 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Конституционный суд указал, что РФ «не ратифицировала Протокол N 6, но и не выразила своего намерения не стать его участником», что «означает обязанность России воздерживаться от действий, противоречащих этому документу».

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