ВС РФ отразили попытку наступления ВСУ на купянском направлении, уничтожив свыше 30 боевиков Киева

Москва, , 14:29 — REGNUM Российские военные путём огневого поражения отразили попытку наступления киевских нацистов на купянском направлении, уничтожив свыше 30 боевиков ВСУ. Об этом 29 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

«На купянском направлении в районе населённого пункта Ивановка Харьковской области противник силами одной ротной тактической группы ВСУ безуспешно пытался атаковать российские войска. В результате нанесенного огневого поражения подразделение ВСУ отброшено на исходные позиции», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны уточнил, что в результате этого было уничтожено свыше 30 украинских нацистов, а также две боевые бронированные машины и два пикапа ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооружённые силы РФ уничтожили более 100 боевиков ВСУ на донецком направлении.

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