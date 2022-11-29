Москва, 29 ноября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Российские военные путём огневого поражения отразили попытку наступления киевских нацистов на купянском направлении, уничтожив свыше 30 боевиков ВСУ. Об этом 29 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

«На купянском направлении в районе населённого пункта Ивановка Харьковской области противник силами одной ротной тактической группы ВСУ безуспешно пытался атаковать российские войска. В результате нанесенного огневого поражения подразделение ВСУ отброшено на исходные позиции», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны уточнил, что в результате этого было уничтожено свыше 30 украинских нацистов, а также две боевые бронированные машины и два пикапа ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооружённые силы РФ уничтожили более 100 боевиков ВСУ на донецком направлении.