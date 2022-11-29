Ош, Киргизия, , 14:28 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров 29 ноября подписал указ об освобождении Алмаза Мамбетова от должности мэра города Оша. Об этом сообщили в администрации главы государства.

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Отметим, что генпрокуратура республики возбудила против Мамбетова четыре уголовных дела по статье «Злоупотребление должностным положением».

Вместо него на пост главы муниципалитета южной столицы Киргизии президент назначил Бакытбека Жетигенова, которого годом ранее арестовали и обвиняли в планировании госпереворота.

ИА REGNUM напоминает, что по версии следствия, осенью 2021 года депутат Жетигенов вступил в сговор с лидером движения «Эл Ынтымагы» («Народная солидарность») Аскатом Темралиевым и принимал участие в подготовке массовых протестов с последующим насильственным захватом власти в стране.

В итоге Бакытбека Жетигенова через месяц выпустили из СИЗО, поскольку парламент Киргизии отказался дать согласие генеральной прокуратуре на привлечении депутата к уголовной ответственности.