Москва, 29 ноября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В районе населенного пункта Белогорье Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Об этом 29 ноября заявил на очередном брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

Конашенков также сообщил, что в ДНР районе населенного пункта Николаевка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, а в районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области — украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан».

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска также продолжают вести успешные наступательные действия к югу от Артёмовска. 29 ноября под их контроль перешёл населённых пункт Курдюмовка, а также трасса на Часов Яр, по которой шло снабжение местного контингента ВСУ.