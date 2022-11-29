ВС РФ сорвали атаку боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
В Минобороны РФ сообщили о потерях ВСУ на краснолиманском направлении
Москва,
29 ноября 2022, 14:30 — REGNUM Военнослужащие Вооружённых сил России сорвали атаку, которую пытались организовать ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
СВО
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Пресечена попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по противнику нанесли удар российские артиллерия и авиация. С украинской стороны погибли более 40 военнослужащих, были уничтожены две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.