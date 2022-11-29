Москва, 29 ноября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность проводимого X Всероссийского съезда судей. Решений делегатов съезда ждет весь судейский корпус, отметил глава государства, выступая с обращением на стартовавшем 29 ноября в Государственном Кремлевском дворце заседании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Путина, от деятельности судей, которая «напрямую связана с защитой прав, свобод, законных интересов и достоинства граждан», зависят «судьбы людей в прямом смысле этого слова».

«Поэтому так высоки требования, которые предъявляются гражданами, всем обществом к работе судов. Поиск ответов на эти запросы и ожидания, по большому счету, главная цель всех съездов судей», — заявил президент России.

Юбилейный десятый съезд, по мнению Путина, должен обозначить задачи на «дальнейшее повышение эффективности, качества, справедливости и доступности правосудия».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Москве началось первое заседание X Всероссийского съезда судей. В 2022 году оно посвящено 100-летию Верховного суда России. Его участниками стали более 800 делегатов.