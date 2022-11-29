Санкт-Петербург, 29 ноября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Северной столице вынесен приговор по громкому уголовному делу в отношении бывшего руководителя финансово-экономического отдела Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу Дмитрия Ковальчука, который похитил 306 млн рублей казённых средств и почти все деньги спустил в ходе игры онлайн-казино.

В казино

По данным следствия, с июня 2013 года по январь 2021 года Ковальчук, используя служебное положение, тайно похитил более 306 млн рублей, признанные вещественными доказательствами, а также средства, на которые был наложен арест по уголовным делам, находящимся в производстве следователей ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

«Ковальчук вину признал полностью, а также пояснил, что он зависимый игроман и ему было не остановиться», — сообщили 29 ноября в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Октябрьский районный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статью 160 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима.

В пользу ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу в счет возмещения материального ущерба с Ковальчука взыскано более 297 млн рублей.