Москва, , 14:29 — REGNUM Более сотни боевиков ВСУ уничтожены за сутки в рамках СВО, сообщил 29 ноября журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

Заявив о продолжении наступления российских войск на донецком направлении, представитель Минобороны также сказал, что, кроме живой силы, уничтожены пять боевых бронированных машин ВСУ, танк и пять автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 ноября, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ перебрасывают на донецкое направление часть своих резервов.

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