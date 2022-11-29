Москва, 29 ноября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Более сотни боевиков ВСУ уничтожены за сутки в рамках СВО, сообщил 29 ноября журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

Заявив о продолжении наступления российских войск на донецком направлении, представитель Минобороны также сказал, что кроме живой силы уничтожены пять боевых бронированных машин ВСУ, танк и пять автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 ноября, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ перебрасывают на донецкое направление часть своих резервов.