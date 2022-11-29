Москва, 29 ноября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. При смене руководства Счётной палаты РФ важно учесть ценные наработки и опыт работы последних лет, в том числе в непростые ковидные времена, уверен руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Фотографии пресс-службы партии «Новые люди» Алексей Нечаев

В Совет Федерации поступило представление президента России об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты, комитет поддержал это решение. Верхняя палата парламента 30 ноября обсудит вопрос об освобождении Кудрина от должности. Также ожидается, что профильный комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам в первой половине декабря может сформировать список кандидатов на должность главы Счетной палаты и представить его президенту России.

Нечаев пояснил, что ему близки взгляды Кудрина как прогрессивного экономиста. Депутат подчеркнул, что нынешний председатель Счётной палаты на своей должности всегда давал грамотную экспертизу.

«Важно, чтобы во главе Счётной палаты оказались люди, которые смогут честно и критично отнестись к проблемам в экономике. Надеюсь, что Алексей Кудрин останется в российской политике и послужит стране в это сложнейшее время», — отметил Нечаев в своём телеграм-канале.