Анкара, 29 ноября 2022, 14:11 — REGNUM В трехэтажном здании на берегу Босфора в Турции произошел пожар, сообщает NTV.
Возгорание произошло около 13:00 по местному времени. Сообщается, что горит здание на набережной в районе Бейкоз в азиатской части Стамбула, в котором проводился ремонт.
Сообщений о пострадавших пока не поступало. Пожарные тушат огонь с земли и пролива. Из расположенного вблизи места пожара плавучего ресторана эвакуировали людей.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на химическом заводе в турецкой провинции Денизли произошел пожар.
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