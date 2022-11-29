Пожар произошел в здании на берегу Босфора

Анкара, , 14:11 — REGNUM В трехэтажном здании на берегу Босфора в Турции произошел пожар, сообщает NTV.

Огонь les_fendaillous

Возгорание произошло около 13:00 по местному времени. Сообщается, что горит здание на набережной в районе Бейкоз в азиатской части Стамбула, в котором проводился ремонт.

Сообщений о пострадавших пока не поступало. Пожарные тушат огонь с земли и пролива. Из расположенного вблизи места пожара плавучего ресторана эвакуировали людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на химическом заводе в турецкой провинции Денизли произошел пожар.

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