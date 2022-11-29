Анкара, 29 ноября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В трехэтажном здании на берегу Босфора в Стамбуле произошел пожар, сообщает NTV.

les_fendaillous Огонь

Возгорание произошло около 13:00 по местному времени. Сообщается, что горит здание на набережной в районе Бейкоз в азиатской части Стамбула, в котором проводился ремонт.

Сообщений о пострадавших пока не поступало. Пожарные тушат огонь с земли и со стороны пролива. Из расположенного вблизи места пожара плавучего ресторана эвакуировали людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на химическом заводе в турецкой провинции Денизли произошел пожар.