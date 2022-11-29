Бишкек, , 14:10 — REGNUM Национальный банк Киргизии имеет в своём распоряжении 37,8 тонны золота. Об этом 29 ноября на пресс-конференции заявила официальный представитель НБКР Аида Карабаева.

Золото

По её словам, золотовалютный резерв финансового регулятора включает в себя 13 тонн золота, стоимость которого оценивается в 57 млрд сомов (чуть больше 41 млрд рублей).

«Ещё 23,7 тонны золота стоимостью 118,4 млрд сомов (85,3 млрд рублей) находятся в золотых запасах Нацбанка», — подытожила Карабаева.

ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно о том, что Национальный банк Киргизии продал 19 тонн золота и потратил $760 млн (около 46,2 млрд рублей) из вырученных средств на сдерживание курса доллара на валютном рынке страны.

Отметим, что на начало октября 2022 года валовые международные резервы Киргизии сократились до $2,5 млрд (151,9 млрд рублей). Это почти на $741 млн (45 млрд рублей) или на 22,8% меньше, чем годом ранее.